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Дмитро Кара-Мустафа поділився своїми думками після гри із Септемврі.

Помічник головного тренера Кривбасу Дмитро Кара-Мустафа прокоментував перемогу криворізької команди над болгарським Сетемврі (5:0) на зборах у Туреччині.

"Ми на цих зборах забивали, але не вигравали. По-перше, радує те, що зіграли на нуль, адже у попередніх спарингах пропускали. Плюс забили пʼять мʼячів. Але все одно гра показує, що ще є, над чим працювати. Команда потроху набирає з кожним днем. Але є моменти, як тактичного, так і технічного планів, в яких треба покращувати гру.

Дякуємо за підтримку усім тим, хто вболіває за команду. Дякуємо воїнам ЗСУ, завдяки яким ми можемо грати у футбол. Ми будемо старатись демонструвати якісний футбол та радувати наших вболівальників", - наводить слова Кари-Мустафи прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас підписав івуарійського півзахисника.