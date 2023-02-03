Україна

Нові суперники Динамо на зборі в Туреччині.

Динамо оголосило суперників на зборах в Туреччині.

Як зазначається на офіційному сайті столичної команди, у суботу, 11 лютого, Динамо проведе контрольний матч із македонським Сілексом, а у вівторок, 14 лютого, зустрінеться з узбекистанським Пахтакором. Початок обох матчів заплановано на 16:00 за київським часом. Нагадаємо, що керманич Пахтакора — легенда Динамо Максим Шацьких.

В ці хвилини кияни грають з румунською Унірєю Деж. Онлайн-трансляція матчу доступна на Football.ua.