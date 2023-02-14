Ліга Європи

Боснієць вже працював на матчах "гірників" та збірної України.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив бригаду арбітрів, яка обслуговуватиме перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між донецьким Шахтарем та французьким Ренном.

Головним арбітром поєдинку буде боснієць Ірфан Пельта. Допомагатимуть на лініях йому Давор Бельо та Сенад Ібрішимбегович. Четвертим рефері призначено Мілоша Гіговича.

За систему ВАР відповідатиме італійець Марко Гуйда та його співвітчизник Фабіо Мареска.

Зазначимо, що Пельта вже працював на матчі "гірників", але за участю складу U-19 проти німецького Гоффенгайма (1:2) у сезоні-2018/19 у Юнацькій лізі УЄФА. Також він обслужив матч збірної України проти Литви (3:0) у відборі Євро-2020.

Нагадаємо, матч між Шахтарем та Ренном відбудеться 16 лютого, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.