Ліга Європи

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф другого за значимістю європейського кубка.

Слідом за Лігою чемпіонів після зимової павзи відновлюється боротьба й у Лізі Європи. У четвер, 23 лютого, відбудуться матчі-відповіді 1/16 фіналу. Звичайно, увага українських вболівальників прикута до поєдинку, який відбудеться у Франції між донецьким Шахтарем і Ренном.

Нагадаємо, на цій стадії буде зіграно лише вісім матчів. Вісім команд, які посіли перші місця на груповій стадії ЛЕ, вже пройшли безпосередньо до 1/8 фіналу турніру.

Мітьюлланн — Спортінг

Четвер, 23 лютого, 19.45. MCH Арена (Гернінг). Арбітр — Іван Кружляк (Словаччина). Пряма трансляція на Megogo.

Результат першого матчу — 1:1

Фаворит цього протистояння Спортінг ледве врятувався тиждень тому, забивши данцям гол на останніх секундах протистояння. Команда Аморіма Рубена повністю контролювала хід зустрічі, але Мітьюланн довів, що не збирається ставати ласим шматочком для португальського гранда.

На вихідних обидві команди провели матчі в рідних чемпіонатах: Мітьюланн впевнено розібрався з Віборгом (4:0), який знаходиться вище в турнірній таблиці, а Спортінг на виїзді мінімально переміг Шавіш (3:2).

Орієнтовні склади:

Мітьюлланн: Лессль — Андерсон, Дальсгор, Гартенманн, Паулінью — Жирович, Мартінес, Ольссон — Ісаксен, Хейсельберг, Андреасен.

Спортінг: Адан — Сен-Жюст, Коатес, Рейс — Есгаю, Гонсалвес, Угарте, Сантуш — Едвардс, Паулінью, Гомес.

Не зіграють: Браганса, Ессуго.

прогноз 0:2

Монако — Баєр

Четвер, 23 лютого, 19.45. Стад Луї II (Монако). Арбітр — Алехандро Хосе Ернандес​ (Іспанія). Пряма трансляція на Megogo.

Результат першого матчу — 3:2

Одна з найяскравіших пар 1/16 фіналу виправдала сподівання любителів футболу. Тиждень тому в матчі між цими командами були й автоголи, і камбек Монако на останніх хвилинах протистояння — справжня драма. Якби враховувались голи на виїзді, то прохід Монако в наступний раунд був би майже вирішеною справою, але нові правила залишили інтригу в протистоянні, а також шанси німцям, яких продовжує штормити в чемпіонаті Німеччини.

На вихідних леверкузенці програли Майнцу вдома з рахунком 2:3. Тим часом Монако продовжили свою безпрограшну серію, яка триває вже 8 матчів, взявши 3 очки в поєдинку з Брестом — 2:1.

Орієнтовні склади:

Монако: Нюбель — Мансіма, Дісасі, Маріпан, Енріке — Діатта, Фофана, Камара, головін — Мінаміно — Емболо.

Баєр: Градецькі — Фрімпонг, Та, Тапсоба, Інкапіє — Андріх, Паласіос, Амірі — Вірц, Гложек, Діабі.

Не зіграють: Агілар, Мартінш, Фолланд — Арангіс.

прогноз 2:1

Нант — Ювентус

Четвер, 23 лютого, 19.45. Стад де ла Божуар (Нант). Арбітр — Хосе Санчес Мартінес (Іспанія). Пряма трансляція на Megogo.

Результат першого матчу — 1:1

Нант зумів нав'язати боротьбу іменитому супернику в першому матчі, тому результат двоматчевого протистояння може отримати несподіване продовження.

В першому матчі Юве повністю переграв суперника за всіма статистичними показниками, але зумів лише раз засмутити голкіпера суперників — забив Влахович, натомість французи відповіли голом Бла.

Ювентус продовжує справно набирати очки в чемпіонаті, заплющивши очі за кабінетні перипетії. Так між двома матчами з Нантом Юве впевнено переграв Спецію на виїзді — 2:0. А от Нант не може похвалитись успіхами на внутрішній арені. Жовті на вихідних поступились Лансу з рахунком 1:3.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Щесни — Сандро, Бремер, Данілу, Де Шильйо — Рабіо, Паредес, Фаджолі — Ді Марія, Влахович, К'єза.

Нант: Лафон — Коко, Кастеллетто, Жиротто, Паллуа, Сантонз — Сіссоко, Мутусами, Чірівелья — Мустафа, Бла.

Не зіграють: Мерлін, Ганаго — Мілік, Міретті, Петерс, Погба.

прогноз 0:2

ПСВ — Севілья

Четвер, 23 лютого, 19.45. Стадіон Філіпс (Ейндховен). Арбітр — Даніеле Орсато (Італія). Пряма трансляція на Megogo.

Результат першого матчу — 0:3

В першому матчі більшого очікували від ПСВ, адже команда багато забиває як в чемпіонаті, так і в ЛЄ. Але, схоже, спеціаліст по Лізі Європи (Севілья) знає чудовий рецепт по знищенню суперника саме в цьому змаганні.

Поразка боляче вплинула на команду ван Ністелроя: в чемпіонаті вони поділили очки з Утрехтом (2:2) і потроху випадають з чемпіонських перегонів. Севілья взагалі ні на що не претендує в Ла Лізі, успіхом буде вважатись потрапляння в єврокубкову зону. На вихідних андалусійці зіграли внічию з Райо — 1:1.

Орієнтовні склади:

Севілья: Боно — Навас, Ньязу, Баде, Фернандо, Акунья — Торрес, Хордан, Ракитич, Гіль — Ен Несірі.

ПСВ: Бенітес — Тезе, Рамалью, Брентвейт, ван Анхольт — Тіл, Сангаре, Верман — Сабарі, де Йонг, Сімонс.

Не зіграють: Азар — Гудель, Гує, Ламела, Маркан, Гомес.

прогноз 1:1

Манчестер Юнайтед — Барселона

Четвер, 23 лютого, 22.00. Олд Траффорд (Манчестер). Арбітр — Клеман Турпен (Франція). Пряма трансляція на Megogo.

Результат першого матчу — 2:2

Анонс цього матчу читайте в окремому матеріалі на Football.ua.

Орієнтовні склади:

МЮ: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Шоу, Маласія — Каземіро, Фред — Санчо, Фернандеш, Рашфорд — Вегхорст.

Барселона: Тер Штеген — Кунде, Араухо, Алонсо, Альба — Роберто, де Йонг, Кессьє — Рафінья, Левандовські, Фаті.

Не зіграють: Еріксен, ван де Бек — Гаві, Дембеле, Педрі.

прогноз 2:1

Ренн — Шахтар

Четвер, 23 лютого, 22.00. Стад де ла Рут де Лор'ян (Ренн). Арбітр — Тобіас Штілер (Німеччина). Пряма трансляція на Megogo.

Результат першого матчу — 1:2

Анонс цього матчу читайте в окремому матеріалі Football.ua.

Орієнтовні склади:

Ренн: Манданда — Спенс, Омарі, Белосян, Трюффер — Доку, Буріжо, Угочукву, Екамбі - Калімуендо, Гуірі.

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Траоре.

Не зіграють: Ассіньйон, Тер'є, Траоре, Шека — Корнієнко, Швед.

прогноз 1:1

Рома — Зальцбург

Четвер, 23 лютого, 22.00. Стадіо Олімпіко (Рим). Арбітр — Славко Вінчич (Словенія). Пряма трансляція на Megogo.

Результат першого матчу — 0:1

Результат першого матчу дещо здивував. Не сказати, що від австрійців не очікували опору, але й римляни не заслужили на поразку.

Власне, на вихідних обидві команди в чемпіонатах продемонстрували, що вони в порядку, і результат першого матчу нічого не вирішує — шанси 50 на 50. Так, Рома виграла у Верони — 1:0, а Зальцбург на виїзді розібрався з ВСГ Сваровскі — 3:1.

Орієнтовні склади:

Рома: Патрісіу — Ель-Шаараві, Смоллінг, Ібаньєс, Манчіні, Залевський — Пеллегріні, Матич, Крістанте, Дібала — Белотті.

Зальцбург: Кон — Дедич, Соле, Павлович, Ульмер — Капальдо, Гурна-Дуат, Зайвальд — Сучич — Фернанду, Окафор.

Не зіграють: Абрагам — Гіндо, Око, Омореті, Тіджані.

прогноз 3:1

Уніон — Аякс

Четвер, 23 лютого, 22.00. Штадіон Ан дер Альтен Фьорстерай (Берлін). Арбітр — Дель Серро (Іспанія). Пряма трансляція на Megogo.

Результат першого матчу — 0:0

В першому матчі команди так і не визначили сильнішого. Учасник 1/8 фіналу визначиться в Німеччині. Тиждень тому Аякс, попри фактор домашнього стадіону, дивом уникнув поразки від німців. При цьому голландці не завдали жодного удару по воротах суперників.

Після нічиєї в Амстердамі німці продовжили цю ж тенденцію і в чемпіонаті, зігравши 0:0 з Шальке. А якби була б перемога, то Уніон міг вийти на чисте перше місце в Бундеслізі.

Аякс тим часом в чемпіонаті розгромив Спарту і повернувся на друге місце.

Орієнтовні склади:

Уніон: Реннов — Духі, Кнохе, Лейте — Руссійон, Лаїдуні, Хедіра, Торсбю, Юранович — Бекер, Бейренс.

Аякс: Рульї — Ренш, Тімбер, Бессі, Вейндал — Бергейс, Альварес, Тейлор — Кудус, Тадич, Бергвейн.

Не зіграють: Шафер.