Ліга Європи

Жеребкування пройде 24 лютого о 13:00.

У четвер, 23 лютого, донецький Шахтар у драматичному матчі пройшов Ренн з однойменного міста у стикових матчах Ліги Європи.

Команда Ігора Йовічевіча поступилася 0:1 в основний час, 1:2 за підсумком овертаймів, проте перемога 2:1 у першій грі дала змогу "гірникам" розраховувати на серію пенальті, де себе відмінно продемонстрував Анатолій Трубін.

У п'ятницю, 24 лютого, о 13:00 пройде жеребкування 1/8 другого за престижністю клубного турніру Європи. Єдиний на даний момент представник України в єврокубках зіграє з однією з наступних команд:

- Бетіс (Севілья, Іспанія)

- Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян, Іспанія)

- Арсенал (Лондон, Англія)

- Юніон Сент-Жиллуа (Сент-Жіль, Бельгія)

- Фенербахче (Стамбул, Туреччина)

- Феєноорд (Роттердам, Нідерланди)

- Фрайбург (Фрайбург, Німеччина)

- Ференцварош (Будапешт, Угорщина)