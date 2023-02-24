Жеребкування пройде 24 лютого о 13:00.
Гравці Шахтаря перед матчем із Ренном, фото ФК Шахтар Донецьк
24 лютого 2023, 07:35
У четвер, 23 лютого, донецький Шахтар у драматичному матчі пройшов Ренн з однойменного міста у стикових матчах Ліги Європи.
Команда Ігора Йовічевіча поступилася 0:1 в основний час, 1:2 за підсумком овертаймів, проте перемога 2:1 у першій грі дала змогу "гірникам" розраховувати на серію пенальті, де себе відмінно продемонстрував Анатолій Трубін.
У п'ятницю, 24 лютого, о 13:00 пройде жеребкування 1/8 другого за престижністю клубного турніру Європи. Єдиний на даний момент представник України в єврокубках зіграє з однією з наступних команд:
- Бетіс (Севілья, Іспанія)
- Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян, Іспанія)
- Арсенал (Лондон, Англія)
- Юніон Сент-Жиллуа (Сент-Жіль, Бельгія)
- Фенербахче (Стамбул, Туреччина)
- Феєноорд (Роттердам, Нідерланди)
- Фрайбург (Фрайбург, Німеччина)
- Ференцварош (Будапешт, Угорщина)