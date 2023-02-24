Ліга Європи
24 лютого 2023, 00:54
Шахтар у серії пенальті здолав Ренн на шляху до 1/8 фіналу Ліги Європи
Автогол суперників урятував команду Ігора Йовічевіча від поразки в овертаймах напруженого протистояння.
Ренн — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
24 лютого 2023, 00:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ренн — Шахтар 2:1 (4:5 — пен.) (перший матч — 1:2)
Голи: Токо Екамбі, 52, Салах, 106 — Белосян, 119 (авт.)
Ренн: Манданда — Спенс, Омарі, Белосьян, Трюффер (Мелінг, 97) — Доку, Сантамарія (Д. Дуе, 97), Маєр (Угочукву, 71), Токо Екамбі (Салах, 96) — Калімуендо (Те, 84), Гуїрі.
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко (Назарина, 100) — Зубков (Келсі, 111), Бондаренко, Судаков, Топалов (Джурасек, 80) — Траоре (Сікан, 79).
Попередження: Спенс — Бондар, Траоре, Михайліченко, Конопля, Матвієнко