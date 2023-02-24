Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 23 лютого.
Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем триває другий місяць 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У четвер, 23 лютого:
Дніпро-1
зіграв у нульову нічию з АЕКом із Ларнаки і вилетів із Ліги Конференцій.
Шахтар
у драматичному матчі пройшов Ренн у Лізі Європи, обігравши французів у серії пенальті.
Манчестер Юнайтед
здобув вольову перемогу над Барселоною та вийшов до 1/8 Ліги Європи.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.