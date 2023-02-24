Україна

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 23 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем триває другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 23 лютого:

Дніпро-1 зіграв у нульову нічию з АЕКом із Ларнаки і вилетів із Ліги Конференцій.

Шахтар у драматичному матчі пройшов Ренн у Лізі Європи, обігравши французів у серії пенальті.

Манчестер Юнайтед здобув вольову перемогу над Барселоною та вийшов до 1/8 Ліги Європи.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.