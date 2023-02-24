Ліга Європи

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку, що відбувся 23 лютого, о 22:00.

У четвер, 23 лютого, Шахтар пройшов французький Ренн у драматичному поєдинку стикового раунду Ліги Європи. Команда Ігора Йовічевіча поступилася 0:1 в основний час (у першій грі "гірники" перемогли 2:1), 1:2 в овертаймах, проте завдяки блискучим сейвам Анатолія Трубіна здобула перемогу 5:4 у серії пенальті.

Нагадаємо, вже стало відомо, з ким донеччани можуть зіграти в 1/8 турніру. За жеребкуванням можна буде стежити за цим посиланням.

Відео голів та огляд матчу:

Ренн — Шахтар 2:1 (4:5 — пен.) (перший матч — 1:2)

Голи: Токо Екамбі, 52, Салах, 106 — Белосян, 119 (авт.)



Ренн: Манданда — Спенс, Омарі, Белосьян, Трюффер (Мелінг, 97) — Доку, Сантамарія (Д. Дуе, 97), Маєр (Угочукву, 71), Токо Екамбі (Салах, 96) — Калімуендо (Те, 84), Гуїрі.



Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко (Назарина, 100) — Зубков (Келсі, 111), Бондаренко, Судаков, Топалов (Джурасек, 80) — Траоре (Сікан, 79).



Попередження: Спенс — Бондар, Траоре, Михайліченко, Конопля, Матвієнко.