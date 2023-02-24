Ліга Європи

Наставник французького клубу поділився своїми думками після гри із Шахтарем.

Головний тренер французького Ренна Бруно Женезіо прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти донецького Шахтаря в серії післяматчевих пенальті.

"Нам забракло ефективності в атаці, хоча в перші 15 хвилин усе було нормально. Ми створювали моменти, але в певних ситуаціях нам не вистачало техніки й агресивності, щоб домінувати. Дійсно, ми тримали гру під контролем, забили свій гол і перевели гру в овертайми. Повторюсь: деколи життя буває жорстоким, а пенальті – це рулетка.

Утома була, адже ми віддали всі сили в цих двох матчах. Слід було більше тримати м’яч, можливо, варто було підсилити центр поля.

Ситуація з Белосяном? Йому зараз дуже важко, безумовно, гравець засмучений. До цього він провів три матчі на хорошому рівні, але деколи деталі стають вирішальними. Я розумію, що він надовго запам’ятає цю гру, але я попросив Жануеля концентруватися на тому, що він робить добре. Йому лише 18 років, і такі матчі лише допоможуть йому прогресувати. На нього чекає хороша кар’єра, а цей поєдинок буде в його пам’яті лише поганим спогадом. – Пенальті – не лише лотерея, а ще й перевірка на техніку. – Погоджуюсь, але після такої кількості ігрового часу під тиском результату пенальті – не просто вправа на техніку. Навіть Марадона хибив з позначки.

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Для мене футбол – це те, що ти робиш на полі 95 хвилин. Нам навіть пощастило лишитися в грі після двох промахів. Та все ж для мене пенальті – це не гра, а відсторонений спосіб визначення результату і лотерея. Та якщо говорити про матч, то, думаю, ми дуже добре грали.

Ми багато чого досягли, але для гри на євроарені потрібний досвід. На жаль, останнім часом ми припускалися багатьох помилок, тому не слід зависоко піднімати планку амбіцій. У нас гарна команда, сподіваюся, уболівальникам сподобалась гра, але маємо розуміти, що деколи всі помиляються. Шкодуємо, що сталося саме так. Ми хотіли і могли проходити далі, та зараз нам забракло майстерності й досвіду. Зараз мене більше цікавить, що в нас ще три місяці сезону. Потрібно встановлювати нові цілі та прямувати до них.

У чемпіонаті Франції достатньо хороших команд, також є багато легіонерів, які підвищують рівень нашого футболу. Також зараз чимало молодих тренерів, тому мені важко сказати, чому маємо такі результати на євроарені. Цей вечір поганий для всього французького футболу", - наводить слова Женезіо прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ренн — Шахтар.