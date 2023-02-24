Ліга Європи

Оборонець "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Манчестер Юнайтед.

Захисник Барселони Жюль Кунде прокоментував виліт з Ліги Європи від Манчестер Юнайтед (1:2) у матчі-відповіді 1/16 фіналу.

"Після пропущеного м'яча ми втратили контроль за грою. Це дуже образливо. Але я вважаю, що ми маємо віддати належне супернику. МЮ чудово додав у другому таймі та доставив нам багато проблем.

Боляче вилітати з турніру ось так. Ми провели дуже гарний перший тайм, але надто швидко пропустили у другому", - цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Барселона в 1/16 фіналу Ліги Європи-2022/23.

Раніше Ерік тен Гаг висловився щодо перемоги над Барсою.