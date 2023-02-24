Оборонець "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Манчестер Юнайтед.
ЖЮЛЬ КУНДЕ, GETTY IMAGES
24 лютого 2023, 12:59
Захисник Барселони Жюль Кунде прокоментував виліт з Ліги Європи від Манчестер Юнайтед (1:2) у матчі-відповіді 1/16 фіналу.
"Після пропущеного м'яча ми втратили контроль за грою. Це дуже образливо. Але я вважаю, що ми маємо віддати належне супернику. МЮ чудово додав у другому таймі та доставив нам багато проблем.
Боляче вилітати з турніру ось так. Ми провели дуже гарний перший тайм, але надто швидко пропустили у другому", - цитує гравця офіційний сайт УЄФА.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Барселона в 1/16 фіналу Ліги Європи-2022/23.
Раніше Ерік тен Гаг висловився щодо перемоги над Барсою.