Ліга Європи

Хавбек голландського клубу поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Півзахисник Феєнорда Матс Віффер прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти донецького Шахтаря (1:1).

"Я не думаю, що результат є закономірним. Ми грали добре, а вони нічого не створювали всю гру. Без ударів по воротах. У нас стандарти часто бувають проблемою і це не нормально.

Пропущений гол? М'яч летів низько, і хлопець падав. Потім м'яч ударяється йому об спину і влітає у ворота. Цього не мало статися, бо ми втрьох стояли довкола нього.

На щастя, ми змогли зрівняти рахунок, але я думаю, що ми заслуговували на більше. Є все, за що можна грати. Наступного тижня до них повернуться важливі гравці, і це буде зовсім інша гра. Якщо ми реалізуємо свої шанси, у нас будуть добрі шанси продовжити виступи у турнірі", — наводить слова Віффера fr12.nl.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги Європи УЄФА.