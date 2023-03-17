Ліга Європи

Статистичні портали оцінили дії "гірників" у провальному матчі проти Феєнорда.

Донецький Шахтар у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи розгромно поступився Феєнорду (1:7) та вилетів з турніру.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії футболістів на полі і найкращим у складі "гірників" був нападник Кевін Келсі, який вийшов на заміну та забив гол. Венесуелец отримав оцінку – 6,8 балів.

Найгіршим гравцем команди Ігора Йовічевіча був воротар Анатолій Трубін, який пропустив сім м'ячів — 4,8 балів.

Найкращим гравцем матчу було визнано півзахисника Феєнорда Оркуна Кекчю — 9,6 балів.

Портал SofaScore найкращим у складі Шахтаря визначив Келсі – 7,1 бала, а найгіршим того ж Трубіна – 4,9 балів. Найкраща оцінка матчу дісталася тому ж Кекчю — 9,2 бала.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги Європи УЄФА.