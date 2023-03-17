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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 16 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 16 березня:

Гол Зінченка Астон Віллі визнано найкращим взяттям воріт лютого в Арсеналі. Гол Зінченка набрав 40% голосів.

Фанати ПСЖ планують освистати Мессі. Причина акції — Мессі не виправдовує очікувань клубу в Лізі чемпіонів.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів, як він та команда переживає війну на території України, а також визнав, що будь-якої миті може залишити київський клуб.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.