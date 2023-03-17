Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 16 березня.
Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У четвер, 16 березня:
Гол Зінченка Астон Віллі визнано найкращим взяттям воріт лютого в Арсеналі. Гол Зінченка набрав 40% голосів.
Фанати ПСЖ планують освистати Мессі. Причина акції — Мессі не виправдовує очікувань клубу в Лізі чемпіонів.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів, як він та команда переживає війну на території України, а також визнав, що будь-якої миті може залишити київський клуб.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.