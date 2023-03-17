Ліга Європи

Наставник голландського клубу поділився своїми думками після розгрому "гірників".

Головний тренер Феєнорда Арне Слот прокоментував розгромну перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти донецького Шахтаря (7:1).

"Це було щось нереальне — ми дуже швидко вирішили долю матчу. Зазвичай нам потрібно більше моментів, щоб забити, тож спасибі моїм гравцям за їхню ефективність цього вечора.

Шахтар добре провів перший тайм, і ви бачили, як наші футболісти блокували їхні удари до штрафного майданчика. Вони були сповнені рішучості отримати гарний результат.

Феєнорд — Шахтар 7:1 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Шахтар провів перші півгодини краще, ніж у матчі минулого тижня, але вони не змогли впоратися з нашою інтенсивністю та ефективністю", — наводить слова Слота прес-служба УЄФА.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги Європи УЄФА.