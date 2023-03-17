Ліга Європи

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Бетісом.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Бетіса (1:0).

"Я щасливий! Бетіс – дуже гарна команда, ми бачили це у матчах з Реалом та Барселоною. Ми двічі обіграли їх, тому ми виступили дуже добре.

У другому таймі ми краще володіли м'ячем, утримуючи його на своїй половині поля, а потім створювали моменти. Всі виступили дуже добре.

Ще раз, усі гравці, які приїжджають на матчі, можуть виконувати свою роботу та показувати хороші результати, тож у нас не лише 11 гравців, у нас ціла команда. Ані червоних карток, ані травм.

Пеллістрі чудово вийшов. Він мав кілька хороших виступів на тренуваннях, але матч – це зовсім інше. На початку йому потрібно було включитися в гру, але за кілька хвилин у нього з'явилася віра в себе і він добре діяв на полі. Я задоволений", — наводить слова тен Гага ВВС з посиланням на BT Sport.

Раніше повідомлялося, що Рашфорд обійшов Роналду по голах за Манчестер Юнайтед у єврокубках.