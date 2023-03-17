Ліга Європи

На рахунку англійця 25 голів у єврокубкових турнірах.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед здобув перемогу над Бетісом (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий на 56 хвилині, а його автором став нападник "червоних дияволів" Маркус Рашфорд.

За інформацією UF, для 25-річного англійця цей гол став 25 у єврокубкових турнірах у складі МЮ. На рахунку футболіста 13 м'ячів у Лізі Європи та 12 у Лізі чемпіонів.

За цим показником Маркус обійшов Кріштіану Роналду, який забив 24 м'ячі за "червоних дияволів" у єврокубках. Рекордсменом цього показника є Уейн Руні, на рахунку якого 39 м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Рашфорд претендує на звання автора найкращого голу тижня у Лізі Європи.