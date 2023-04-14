Через два автогола "червоні дияволи" впустили перемогу над Севільєю.
Манчестер Юнайтед - Севілья, Getty Images
14 квітня 2023, 09:55
Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи не зміг обіграти Севілью (2:2).
"Червоні дияволи" комфортно вели в рахунку після дубля Марселя Забітцера, проте наприкінці зустрічі пропустили два автоголи у виконанні Тірелла Маласії та Гаррі Магвайра.
За інформацією MisterChip, МЮ забив два м'ячі у свої ворота в офіційному домашньому матчі вдруге в історії клубу.
Вперше таке сталося у матчі проти Блекберна у Першому дивізіоні Англії у березні 1909 року. Тоді автоголами відзначилися Річард Холден та Оскар Лінксон.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед втратив Мартінеса та Варана.