Ліга Європи

Через два автогола "червоні дияволи" впустили перемогу над Севільєю.

Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи не зміг обіграти Севілью (2:2).

"Червоні дияволи" комфортно вели в рахунку після дубля Марселя Забітцера, проте наприкінці зустрічі пропустили два автоголи у виконанні Тірелла Маласії та Гаррі Магвайра.

За інформацією MisterChip, МЮ забив два м'ячі у свої ворота в офіційному домашньому матчі вдруге в історії клубу.

Вперше таке сталося у матчі проти Блекберна у Першому дивізіоні Англії у березні 1909 року. Тоді автоголами відзначилися Річард Холден та Оскар Лінксон.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед втратив Мартінеса та Варана.