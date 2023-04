Вчора, 13 квітня, пройшли перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА назвав імена чотирьох претендентів на звання найкращого гравця тижня.

На нагороду найкращому гравці тижня Ліги Європи претендують:

- півзахисник Манчестер Юнайтед Марсель Забітцер (дубль у ворота Севільї);

- захисник Ювентуса Федеріко Гатті (переможний м'яч у ворота Спортінга);

- нападник Юніона Віктор Боніфас (гол у матчі проти Баєра);

- хавбек Феєнорда Оркун Кекчю (82% точних передач у матчі проти Роми).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА представив імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у турнірі.

До списку претендентів увійшли півзахисник Баєра Флоріан Вірц, хавбек Манчестер Юнайтед Марсель Забітцер, нападник Юніона Віктор Боніфас та гравець Феєноорда Матс Віффер.

⚽️ A, B, C or D...



Which #UEL goal gets your vote? 🗳️@Heineken || #UELGOTW