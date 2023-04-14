Також стали відомі кандидати на звання автора найкращого голу.
Марсель Забітцер, Getty Images
14 квітня 2023, 08:30
Вчора, 13 квітня, пройшли перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА назвав імена чотирьох претендентів на звання найкращого гравця тижня.
На нагороду найкращому гравці тижня Ліги Європи претендують:
- півзахисник Манчестер Юнайтед Марсель Забітцер (дубль у ворота Севільї);
- захисник Ювентуса Федеріко Гатті (переможний м'яч у ворота Спортінга);
- нападник Юніона Віктор Боніфас (гол у матчі проти Баєра);
- хавбек Феєнорда Оркун Кекчю (82% точних передач у матчі проти Роми).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Також УЄФА представив імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у турнірі.
До списку претендентів увійшли півзахисник Баєра Флоріан Вірц, хавбек Манчестер Юнайтед Марсель Забітцер, нападник Юніона Віктор Боніфас та гравець Феєноорда Матс Віффер.
Залишити свій голос у цій номінації можна на офіційному сайті УЄФА.