Ліга Європи

Дивіться найцікавіші моменти поєдинку Ліги Європи, який відбувся 20.04.2023 о 22:00.

Севілья у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі впевнено обіграла Манчестер Юнайтед (3:0).

Перемогу "нервіонцям" принесли забиті м'ячі у виконанні Баде та Ен-Несірі, який оформив дубль.

Нагадаємо, у першій грі було зафіксовано нічию з рахунком 2:2.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Манчестер Юнайтед в 1/4 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Севілья — Манчестер Юнайтед 3:0 (перший матч — 2:2)

Голи: Ен-Несірі, 8, 81, Баде, 47.

Севілья: Буну — Навас, Баде, Маркао (Сусо, 29), Акунья (Теллес, 85) — Гудель, Фернандо — Окампос, Ракітич, Ламела (Хіль, 79) — Ен-Несірі.



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака (Шоу, 46), Магвайр, Лінделеф, Далот — Еріксен (Еланга, 86), Каземіро, Забітцер (Фред, 68) — Антоні, Марсьяль (Веггорст, 54), Санчо (Рашфорд, 46).



Попередження: Буну — Каземіро, Антоні, Шоу.