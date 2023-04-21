Футболіст поділився своїми думками після гри з Манчестер Юнайтед.
ФЕРНАНДО РЕЖЕС, GETTY IMAGES
21 квітня 2023, 11:23
Півзахисник Севільї Фернандо прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед (3:0).
"Це був чарівний вечір. Тут глядачі з перших хвилин женуть нас уперед. Ми хотіли, щоб вони нами пишалися, адже цей сезон складається дуже непросто", — сказав Фернандо.
Раніше повідомлялося, що Севілья вп'яте за 10 останніх сезонів вийшла до півфіналу Ліги Європи, МЮ вшосте вилетів від іспанських клубів.