Ліга Європи

До цього клуб із Іспанії чотири рази брав трофей другого за значимістю єврокубку.

Севілья у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі впевнено обіграла Манчестер Юнайтед (3:0) після виїзної нічиї (2:2).

Для Севільї це п'ятий вихід до півфіналу другого за значимістю єврокубку в останніх десяти сезонах.

При цьому Севілья чотири рази брала трофей Ліги Європи (Кубок УЄФА). Це було у сезонах-2013/14, 2014/15, 2015/16 та 2019/20.

Тим часом Манчестер Юнайтед вшосте поспіль вилетів з єврокубків, поступившись іспанській команді.

У сезоні-2017/18 "червоні дияволи" поступилися Севільї у Лізі чемпіонів (1/8 фіналу), у сезоні-2018/19 програли Барселоні у ЛЧ (1/4 фіналу). У сезоні-2019/20 був виліт від Севільї у півфіналі Ліги Європи, а потім МЮ програв у фіналі ЛЕ Вільярреалу. Насамкінець був програш Атлетіко у Лізі чемпіонів (1/8 фіналу) у сезоні-2021/22.

У півфіналі Ліги Європи Севілья зіграє проти Ювентуса, який пройшов Спортінг.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Севілья — Манчестер Юнайтед.