Ліга Європи

Наставник "старої синьйори" поділився своїми думками після гри зі Спортінгом.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Спортінга (1:1), який дозволив "старій синьйорі" вийти в півфінал турніру.

"Гарний день, вихід у наступний раунд дався нам важко. Ми добре зіграли, особливо в другому таймі, але ми повинні діяти краще при завершенні атак. Хлопці зіграли добре, але нам також трохи пощастило.

День, протягом якого нам повернули 15 очок, закінчується, тепер нам потрібно поринути у чемпіонат: ми програли три матчі з останніх кількох. Ми повинні перезавантажитися, щоб закріпитись у першій четвірці.

Я чекав на Севілью у півфіналі, бо це незручна команда. Вони вигравали Лігу Європи багато разів", — наводить слова Аллегрі сайт журналіста Джанлуки ді Марціо.

Раніше стали відомі кандидати на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.