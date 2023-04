УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи за підсумками матчів-відповідей 1/4 фіналу турніру.

На нагороду претендують:

- нападник Севільї Юссеф Ен-Несірі — два забиті м'ячі у ворота Манчестер Юнайтед (3:0);

- півзахисник Роми Неманья Матич – 87% точних передач у грі проти Феєнорда (4:1);

- хавбек Ювентуса Адрієн Рабьо — забитий м'яч у ворота Спортінга (1:1) та 77% точних передач;

- форвард Баєра Адам Гложек — гол та результативна передача у зустрічі проти Юніона (4:1).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА оголосив імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у турнірі.

На нагороду претендують нападник Роми Пауло Дібала, вінгер "вовків" Стефан Ель-Шаараві, захисник Баєра Мітчелл Баккер та форвард Юніона Каспер Терхо.

