Футболіст поділився своїми думками після гри з Манчестер Юнайтед.
ЛУКАС ОКАМПОС, GETTY IMAGES
21 квітня 2023, 17:54
Півзахисник Севільї Лукас Окампос прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед (3:0).
"Це був чудовий вечір для всіх нас. Майже ідеальний матч. Тренер просив нас вірити в себе, у наш клас та якість нашої гри. Просив отримати насолоду від гри. В нас непростий рік. Люди заслужили на такий матч. Сьогодні гравці та вболівальники були як одне ціле", — сказав Окампос.
Раніше повідомлялося, що Севілья вп'яте за 10 останніх сезонів вийшла до півфіналу Ліги Європи, МЮ вшосте вилетів від іспанських клубів.