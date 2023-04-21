Ліга Європи

Футболіст поділився своїми думками після гри з Манчестер Юнайтед.

Півзахисник Севільї Лукас Окампос прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед (3:0).

"Це був чудовий вечір для всіх нас. Майже ідеальний матч. Тренер просив нас вірити в себе, у наш клас та якість нашої гри. Просив отримати насолоду від гри. В нас непростий рік. Люди заслужили на такий матч. Сьогодні гравці та вболівальники були як одне ціле", — сказав Окампос.

Раніше повідомлялося, що Севілья вп'яте за 10 останніх сезонів вийшла до півфіналу Ліги Європи, МЮ вшосте вилетів від іспанських клубів.