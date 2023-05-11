Ліга Європи

Слова наставника німецької команди перед півфінальним протистоянням в Лізі Європи.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо поділився очікуваннями від першого матчу 1/2 фіналу Ліги Європи з Ромою.

"Ми вміємо грати на контратаках. Важливо добре зіграти як в атаці, так і обороні. Ми добре знаємо Рому. Ця команда також любить грати на контратаках. Ми чудово це знаємо та готові до цього.

Я з нетерпінням чекаю на матч. Нам хочеться якнайшвидше вийти на поле. Чекаємо на запальну атмосферу. Можливість вийти у фінал – великий привілей", — сказав Алонсо.

Матч Рома — Баєр відбудеться сьогодні, початок о 22:00.

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