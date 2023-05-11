Ліга Європи

Слова тренера "бьянконері" перед півфіналом Ліги Європи.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі висловився перед першим півфіналом Ліги Європи проти Севільї.

"Бремер не зіграє через розтягнення. Інші гравці в порядку. Ми отримували справжнє задоволення на останніх тренуваннях. Підходимо до цього протистояння з почуттям приємного хвилювання та реального бажання.

Цього року ми завмерли і стали сильнішими. У нас залишилося чотири матчі чемпіонату та ці півфінали. Потрібно зробити те, про що ми завжди говорили: викластися максимум на полі і подивитися, куди це нас приведе наприкінці сезону.

Севілья чотири рази вигравала Лігу Європи та двічі Кубок УЄФА. Вони звикли до таких ситуацій, вони – фахівці з цього турніру. Потрібно дуже постаратися, щоби їх обіграти", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

Матч Ювентус — Севілья відбудеться сьогодні, початок о 22:00.

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