Коуч іспанців висловився перед матчем з Юве у півфіналі ЛЄ.
Хосе Луїс Менділібар, офіційний сайт УЄФА
11 травня 2023, 15:57
Головний тренер Севільї Хосе Луїс Менділібар висловився напередодні матчу з Ювентусом в першому півфіналі Ліги Європи.
"Головне – зберігати спокій. Нам належить зіграти проти дуже гарної команди. Ювентус чудово користується своїми шансами, і ми добре це знаємо.
Ми приїхали сюди у доброму самопочутті. Це буде рівний півфінал. Обидві команди звичні до великих матчів такого калібру", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.
Матч Ювентус — Севілья відбудеться сьогодні, початок о 22:00.
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