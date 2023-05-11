Ліга Європи

Коуч іспанців висловився перед матчем з Юве у півфіналі ЛЄ.

Головний тренер Севільї Хосе Луїс Менділібар висловився напередодні матчу з Ювентусом в першому півфіналі Ліги Європи.

"Головне – зберігати спокій. Нам належить зіграти проти дуже гарної команди. Ювентус чудово користується своїми шансами, і ми добре це знаємо.

Ми приїхали сюди у доброму самопочутті. Це буде рівний півфінал. Обидві команди звичні до великих матчів такого калібру", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Матч Ювентус — Севілья відбудеться сьогодні, початок о 22:00.

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