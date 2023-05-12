Ліга Європи

Португальський фахівець поділився своїми думками після гри з Баєром.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував перемогу своєї команди у першому півфінальному матчі Ліги Європи проти Баєра (1:0).

"Це все заслуга хлопців. Вони мають цей менталітет, це бажання і почуття відповідальності за те, щоб віддати все і зробити вболівальників щасливими. Ми мали чудові моменти, але сьогодні ми побачили вболівальників і те, що вони для нас роблять. Навіть мене, який має за плечима великий досвід, це вражає.

Сьогодні була непроста гра, інтелектуально це був складний матч. Важко грати проти Баєра, зберігати концентрацію протягом 90 хвилин, грати на перемогу і водночас знати, що втрата м'яча може мати руйнівні наслідки на контратаці. Хлопці зробили все можливе, щоб перемогти у першому матчі", — наводить слова Моурінью Football-Italia.

Нагадаємо, гра у відповідь пройде 18 травня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома — Баєр.