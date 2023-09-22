Ліга Європи

Португальський фахівець оцінив перемогу своєї команди у матчі проти Шерифа.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи проти молдавського Шерифа (2:1).

"Мені не сподобався перший тайм, ми були надто повільними і не агресивними. Ми зіграли не так, як готувалися, не контролювали гру.

Перший гол був дивом, але ми не зробили нічого, щоб заслужити перевагу. Нам, як і раніше, не вистачало агресії, але ми взяли гру під контроль.

У другому таймі мені сподобалася реакція команди на те, що Шериф зрівняв рахунок, забитий гол та перемога.

Так, дограли без агресії, але й без ризику. Ми заслужили на перемогу, і це було найголовніше", — наводить слова Моурінью Moldfootball.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шериф — Рома.