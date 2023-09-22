Також УЄФА назвав претендентів на звання найкращого автора голу тижня.
Звонімір Кожуль (ліворуч), Getty Images
22 вересня 2023, 09:59
Вчора, 21 вересня, відбулися матчі стартового туру групового етапу Ліги конференцій, за підсумками яких УЄФА назвав імена кандидатів на звання найкращого гравця тижня у турнірі.
На нагороду претендують четверо футболістів:
- півзахисник Зріньскі Звонімір Кожуль — два забиті м'ячі, один асист і 80% точних передач у грі з АЗ (4:3);
- хавбек Лудогорця Якуб Піотровскі — два голи, одна гольова передача та 95% точних передач у зустрічі проти Спартака Трнави (4:0);
- півзахисник Легії Ернест Мучі — два забиті м'ячі і три створені моменти в матчі проти Астон Вілли (3:2);
- захисник Фіорентини Лука Раньєрі — дубль, два відбори та сім перехоплень у грі з Генком (2:2).
Проголосувати за одного з кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Також УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі конференцій.
На нагороду претендують півзахисник Лудогорця Іван Йорданов, нападник Ференцвароша Овусу Квабена, захисник Маккабі Тель-Авів Іванн Макон, а також хавбек Зріньскі Кожуль.
Віддати свій голос за один із голів можна на сайті УЄФА.
Раніше Football.ua оцінив дії футболістів луганської Зорі у стартовому матчі Ліги конференцій проти бельгійського Гента (1:1).