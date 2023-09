Вчора, 21 вересня, відбулися матчі стартового туру групового етапу Ліги конференцій, за підсумками яких УЄФА назвав імена кандидатів на звання найкращого гравця тижня у турнірі.

На нагороду претендують четверо футболістів:

- півзахисник Зріньскі Звонімір Кожуль — два забиті м'ячі, один асист і 80% точних передач у грі з АЗ (4:3);

- хавбек Лудогорця Якуб Піотровскі — два голи, одна гольова передача та 95% точних передач у зустрічі проти Спартака Трнави (4:0);

- півзахисник Легії Ернест Мучі — два забиті м'ячі і три створені моменти в матчі проти Астон Вілли (3:2);

- захисник Фіорентини Лука Раньєрі — дубль, два відбори та сім перехоплень у грі з Генком (2:2).

Проголосувати за одного з кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі конференцій.

На нагороду претендують півзахисник Лудогорця Іван Йорданов, нападник Ференцвароша Овусу Квабена, захисник Маккабі Тель-Авів Іванн Макон, а також хавбек Зріньскі Кожуль.

Віддати свій голос за один із голів можна на сайті УЄФА.

Macon's thunderbolt! ⚡️

Owusu with the curler 😍

Kožulj with the smart free-kick 😎

Yordanov's outside-the-box screamer 💪



Four sensational goals, but who does your vote go to?@Heineken || #UECLGOTW || #UECL