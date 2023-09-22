Ліга конференцій

Також УЄФА назвав претендентів на звання найкращого автора голу тижня.

Вчора, 21 вересня, відбулися матчі стартового туру групового етапу Ліги конференцій, за підсумками яких УЄФА назвав імена кандидатів на звання найкращого гравця тижня у турнірі.

На нагороду претендують четверо футболістів:

- півзахисник Зріньскі Звонімір Кожуль — два забиті м'ячі, один асист і 80% точних передач у грі з АЗ (4:3);

- хавбек Лудогорця Якуб Піотровскі — два голи, одна гольова передача та 95% точних передач у зустрічі проти Спартака Трнави (4:0);

- півзахисник Легії Ернест Мучі — два забиті м'ячі і три створені моменти в матчі проти Астон Вілли (3:2);

- захисник Фіорентини Лука Раньєрі — дубль, два відбори та сім перехоплень у грі з Генком (2:2).

Проголосувати за одного з кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі конференцій.

На нагороду претендують півзахисник Лудогорця Іван Йорданов, нападник Ференцвароша Овусу Квабена, захисник Маккабі Тель-Авів Іванн Макон, а також хавбек Зріньскі Кожуль.

Віддати свій голос за один із голів можна на сайті УЄФА.

Macon's thunderbolt! ⚡️

Owusu with the curler 😍

Kožulj with the smart free-kick 😎

Yordanov's outside-the-box screamer 💪



Four sensational goals, but who does your vote go to?@Heineken || #UECLGOTW || #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 21, 2023

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів луганської Зорі у стартовому матчі Ліги конференцій проти бельгійського Гента (1:1).