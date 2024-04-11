Ліга Європи

Форвард Марселя П'єр-Емерік Обамеянг очікує на видовищний матч з Бенфікою у чвертьфіналі Ліги Європи.

Сьогодні, 11 квітня, Бенфіка та Марсель зіграють в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Перед грою форвард Марселя П'єр-Емерік Обамеянг поспілкувався з пресою.

"Ліга Європи для нас ніби віддушина цього непростого сезону. Треба викластися максимум і зробити в цих двох матчах все можливе.

Олімпік вдома та на виїзді грає по-різному. Перший матч буде надзвичайно важливим. Вдома ми здатні на все, довели це із Вільяреалом", - сказав Обамеянг.

Матч Бенфіка — Марсель розпочнеться о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua.