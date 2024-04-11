Україна

Дніпро-1 відчуває кадрові проблеми перед вирішальним етапом чемпіонату України.

Травмованим гравцям Дніпра-1 Олександру Піхальонку, Едуарду Сарапію та Олександру Філіппову були проведені обстеження.

У Піхальонка та Філіппова виявлені м’язові ушкодження, відновлення після яких потребуватиме від 3 до 6 тижнів. У Сарапія – забій стопи, через що гравцю лікарі рекомендували невеличку паузу.

Нагадаємо, що Олександр Піхальонок та Едуард Сарапій зазнали травм під час останнього матчу проти Зорі. Олександр Філіппов через ушкодження участі у грі не брав.

Цього сезону Піхальонок провів 29 матчів, у яких забив шість голів та віддав шість асистів.