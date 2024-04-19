Ліга Європи

Італійський фахівець поділився своїми думками після гри з Ліверпулем.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував поразку своєї команди у чвертьфінальному матчі-відповіді Ліги Європи проти Ліверпуля (0:1), а також вихід підопічних у півфінал турніру.

"Ми пройшли чудового тренера та відмінну команду. Ми дуже щасливі і з завтрашнього дня думатимемо про наступні матчі.

Був трохи шалений матч. Захищатися можна по-різному: або відсиджуватись, або пресингувати, і ми обрали останній варіант. Ми були фізично сильні та підтримували темп.

У моїй кар'єрі може не бути трофеїв, але є кілька медалей, і я думаю, що прохід Ліверпуля заслуговує на медаль.

Безперечно, нам важливо щось виграти, але трофей — це ще й єдність цих хлопців. Для мене це трофей, тому що вони думають так само, як і я, вони займають позиції та використовують підходи, які їм подобаються", — наводить слова Гасперіні Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аталанта — Ліверпуль.