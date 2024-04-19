Італійський фахівець поділився своїми думками після гри з Ліверпулем.
Юрген Клопп та Джан П'єро Гасперіні, Getty Images
19 квітня 2024, 11:47
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував поразку своєї команди у чвертьфінальному матчі-відповіді Ліги Європи проти Ліверпуля (0:1), а також вихід підопічних у півфінал турніру.
"Ми пройшли чудового тренера та відмінну команду. Ми дуже щасливі і з завтрашнього дня думатимемо про наступні матчі.
Був трохи шалений матч. Захищатися можна по-різному: або відсиджуватись, або пресингувати, і ми обрали останній варіант. Ми були фізично сильні та підтримували темп.
У моїй кар'єрі може не бути трофеїв, але є кілька медалей, і я думаю, що прохід Ліверпуля заслуговує на медаль.
Безперечно, нам важливо щось виграти, але трофей — це ще й єдність цих хлопців. Для мене це трофей, тому що вони думають так само, як і я, вони займають позиції та використовують підходи, які їм подобаються", — наводить слова Гасперіні Football-Italia.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аталанта — Ліверпуль.