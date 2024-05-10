Аргентинський хавбек поділився своїми думками після гри з Баєром.
Леандро Паредес, Getty Images
10 травня 2024, 12:50
Півзахисник Роми Леандро Паредес прокоментував виліт команди з Ліги Європи після нічийного результату у півфінальному матчі-відповіді проти Баєра (2:2).
"Прикро, бо до 80 хвилини ми контролювали гру. На жаль, автогол змусив нас йти вперед і залишати простір позаду. Ми зробили все, що мали. Вітаємо суперника, вони дуже добре грають. На жаль, автогол нас покарав.
Я мав багато впевненості. За свою кар'єру я стикався з більш важкими пенальті, я знаю, як їх бити, але, на жаль, цього виявилося замало", — наводить слова Паредеса Football-Italia.
Нагадаємо, у фіналі турніру Баєр зіграє проти ще однієї італійської команди – Аталанти, яка пройшла Марсель. Фінал відбудеться 22 травня.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баєр — Рома.