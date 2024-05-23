Ліга Європи

Також фахівець став другим італійським тренером, який виграв цей турнір.

Аталанта обіграла Баєр (3:0) у фіналі Ліги Європи, ставши переможцем турніру.

Для Аталанти цей трофей став другим в історії після тріумфу у Кубку Італії у сезоні-1962/63.

За інформацією прес-служби УЄФА, головний тренер Аталанти Джан-П'єро Гасперіні став найвіковішим тренером, який зміг виграти Лігу Європи. На момент матчу йому було 66 років та 117 днів.

Раніше цей рекорд утримував Хосе Луїс Менділібар, який виграв турнір минулого сезону з Севільєю у віці 62 років та 78 днів.

Також Opta зазначає, що Гасперіні лише другий італійський тренер, якому підкорилася Ліга Європи. Першим був Мауріціо Саррі з Челсі у 2019 році. Якщо загалом брати другий за престижністю єврокубок, то Гасперіні – дев'ятий італієць, який взяв цей трофей.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аталанта — Баєр.