Ліга Європи

Олександр Драмбаєв поділився своїми думками після гри з Вікторією.

Захисник Кривбасу Олександр Драмбаєв прокоментував поразку своєї команди у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти чеської Вікторії Пльзень (1:2).

"Емоції не дуже, адже програли. Що ж, нічого страшного не трапилось. Попереду – матч-відповідь. Ми відчуваємо, що можемо додати в агресії, грі, бажанні. Впевнений, у нас все може вийти.

Одразу важко сказати які причини поразки, треба все проаналізувати. В цілому поступились через власні помилки.

Це всього друга гра Кривбасу, тому про втому мова точно не йде. У нас був час як слід підготуватись до матчу та відпочити. Готуємось далі", — наводить слова Драмбаєва прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Вікторія Пльзень.