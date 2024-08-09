Олександр Драмбаєв поділився своїми думками після гри з Вікторією.
Олександр Драмбаєв, ФК Кривбас
09 серпня 2024, 10:44
Захисник Кривбасу Олександр Драмбаєв прокоментував поразку своєї команди у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти чеської Вікторії Пльзень (1:2).
"Емоції не дуже, адже програли. Що ж, нічого страшного не трапилось. Попереду – матч-відповідь. Ми відчуваємо, що можемо додати в агресії, грі, бажанні. Впевнений, у нас все може вийти.
Одразу важко сказати які причини поразки, треба все проаналізувати. В цілому поступились через власні помилки.
Це всього друга гра Кривбасу, тому про втому мова точно не йде. У нас був час як слід підготуватись до матчу та відпочити. Готуємось далі", — наводить слова Драмбаєва прес-служба клубу.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Вікторія Пльзень.