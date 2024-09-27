Ліга Європи

Український форвард поділився своїми думками після гри з Атлетіком.

Нападник Роми Артем Довбик прокоментував нічийний результат у матчі основного етапу Ліги Європи проти Атлетіка (1:1), у якому він відзначився голом.

"Очевидно, що розчарування є. В результаті ми отримали не те, чого хотіли, але ми продовжуватимемо йти тим же шляхом.

Насправді спочатку трохи була адаптація. Коли ви приїжджаєте в нову команду, вам потрібен час, щоб знайти своє місце на полі. Я адаптуюся до нового тренера та з кожним матчем стаю все кращим і кращим", — наводить слова Довбика TMW із посиланням на Sky Sport Italiа.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома — Атлетік.