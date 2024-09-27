Ліга Європи

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з "басками".

Головний тренер Роми Іван Юрич прокоментував нічийний результат у матчі основного етапу Ліги Європи проти Атлетіка (1:1).

"У нас були дуже гарні періоди, коли ми грали у чудовий футбол, і весь стадіон це відчував. У другому таймі наші суперники більше включилися у гру — грали у довгі передачі, вигравали підбирання. Вони звикли грати у такий футбол. Вони чинили на нас тиск і не давали нам пресингувати. Ми трохи поборолися, хоч і не дали їм жодних шансів. Вони кілька разів заносили м'яч у штрафний майданчик, але не створили жодних явних моментів.

Це прикро. Ми провели кілька хороших атак у першому таймі та створили ситуації чисельної переваги. Ми мали забити. Нам потрібно було бути холоднокровнішими, агресивнішими. Нам потрібно було трохи більше якості. Ми не використали свої шанси — як той, який мав Матіас у другому таймі — і ми заплатили за це ціну. Але було багато позитиву. Ми добре виступили.

Можливо, ми трохи сповільнилися в перші десять хвилин і продовжували відступати — можливо через невпевненість — але після цього кайдани спали, і з десятої хвилини ми грали в хороший футбол і тримали гру під контролем. Ми мали забити, це точно, бо вони рідко виходили зі своєї половини поля.

Ми зробили те, що планували. Прикро за результат, тому що я бачив багато хорошого в останніх двох іграх. Тепер готуватимемося до наступної, але ми маємо зберігати цей настрій. Потрібно готуватись до одного матчу за раз. Хлопці це зрозуміли та зіграли добре", — наводить слова Юрича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома — Атлетік.