Ліга Європи

Хавбек "вовків" поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Півзахисник Роми Нікколо Пізіллі прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги Європи проти київського Динамо (1:0).

"Тренер правий: іноді нам потрібно бути акуратнішими у побудові атак, коли ми відбираємо м'яч. Однак на полі це не завжди легко.

Можливо, трохи більше організації не завадило б, але з Бальданці ми створили необхідний безлад, щоб забити та створювати гольові моменти", — наводить слова Пізіллі прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома – Динамо Київ.