Вашій увазі результати поєдинків турніру.
Аякс - Лаціо, gettyimages
13 грудня 2024, 00:11
У рамках другої половини шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 у четвер, 12 грудня, завершилися ще дев'ять поєдинків.
В центральному матчі туру Лаціо на виїзді переміг Аякс.
Аякс — Лаціо 1:3
Голи: Траоре, 47 — Чауна, 12, Деле-Башіру, 52, Педро, 77
Буде-Глімт здолав Бешикташ.
Буде-Глімт — Бешикташ 2:1
Голи: Цінкернагель, 37, Біортуф, 43 — Фернандеш, 21
Ельфсборг мінімально переміг Карабах.
Ельфсборг - Карабах 1:0
Гол: Касем, 57.
Ліон в напруженому матчі втримав перемогу над Айнтрахтом.
Ліон - Айнтрахт 3:2
Голи: Шеркі, 27, Фофана, 50, Нуама, 54 — Кнауфф, 18, Мармуш, 85
Маккабі Тель-Авів переміг майбутнього суперника Динамо РФС.
Маккабі Тель-Авів — РФС 2:1
Голи: Нахміас, 16, Стоїч, 70 - Савалніекс, 52
Порту здолав Мідтьюлланн.
Порту - Мідтьюлланн 2:0
Голи: Намассо, 30, Саму, 56.
Тоттенгем вирвав нічию у Рейндерс.
Тоттенгем — Рейндерс 1:1
Голи: Ігаман, 47, Кулусевські, 75
І Андерлехт переміг Славію.
Славія — Андерлехт 1:2
Голи: Хори, 58 - Ангуло, 8, Версхарен