У рамках другої половини шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 у четвер, 12 грудня, завершилися ще дев'ять поєдинків.

В центральному матчі туру Лаціо на виїзді переміг Аякс.

Аякс — Лаціо 1:3

Голи: Траоре, 47 — Чауна, 12, Деле-Башіру, 52, Педро, 77

Буде-Глімт здолав Бешикташ.

Буде-Глімт — Бешикташ 2:1

Голи: Цінкернагель, 37, Біортуф, 43 — Фернандеш, 21

Ельфсборг мінімально переміг Карабах.

Ельфсборг - Карабах 1:0

Гол: Касем, 57.

Ліон в напруженому матчі втримав перемогу над Айнтрахтом.

Ліон - Айнтрахт 3:2

Голи: Шеркі, 27, Фофана, 50, Нуама, 54 — Кнауфф, 18, Мармуш, 85

Маккабі Тель-Авів переміг майбутнього суперника Динамо РФС.

Маккабі Тель-Авів — РФС 2:1

Голи: Нахміас, 16, Стоїч, 70 - Савалніекс, 52

Порту здолав Мідтьюлланн.

ПортуМідтьюлланн 2:0

Голи: Намассо, 30, Саму, 56.

Тоттенгем вирвав нічию у Рейндерс.

Тоттенгем — Рейндерс 1:1

Голи: Ігаман, 47, Кулусевські, 75

І Андерлехт переміг Славію.

Славія — Андерлехт 1:2

Голи: Хори, 58 - Ангуло, 8, Версхарен