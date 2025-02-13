До вашої уваги результати поєдинків у слоті 22:00.
Твенте - Буде/Глімт, Getty Images
13 лютого 2025, 23:55
Відбулися перші матчі 1/16 Ліги Європи в слоті 22:00. До вашої уваги звіти зустрічей.
ПАОК — ФКСБ 1:2
Голи: Саматта, 21 — Георгіце, 50, Дава, 60.
ПАОК: Котарські, Баба, Міхайлідіс (Коллі, 40), Кендзьора, Кастро, Шваб (Камара, 69), Мейте (Оздоєв, 69), Тайсон, Константеліас, Пелкас (Десподов, 61), Саматта (Брандон, 61).
ФКСБ: Тирновану, Радунович, Попеску, Нгезана (Дава, 46), Крецу, Кірікеш (Еджума, 56), Шут, Тенасе, Чісотті (Штефенеску, 83), Мікулеску (Георгіце, 46), Бирліджа (Альхассан, 68).
Попередження: Пелкас (14), Тайсон (32), Нгезана (45+5), Кірікеш (51), Бирліджа (52), Георгіце (65), Радунович (72), Еджума (75), Шут (78).
Вилучено: Тайсон (45+4).
Твенте - Буде/Глімт 2:1
Голи: Лтайєф, 5, ван Волфсвінкел, 90+5 (з пенальті) — Берг, 85.
Твенте: Уннершталь, Кейперс, Лагербільке, Хільгерс, ван Рой, Саділек, Влап, Лтайєф (Унювар, 69), Стейн (Версхурен, 82), Ротс, ван Волфсвінкел.
Буде/Глімт: Гайкін, Б'єркан, Гундерсен, Нільсен, Шевольд (Вембангомо, 86), Салтнес (Фет, 87), Берг, Ев'єн, Хеуге (Хельмерсен, 87), Бломберг, Хег (Дубвік Мяятя, 67).
Попередження: Б'єркан (37), Хеуге (41), Гундерсен (42), Лагербільке (53), Унювар (84).