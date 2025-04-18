Ліга Європи

Наставник "орлов" поділився своїми думками після вильоту з турніру.

Головний тренер Лаціо Марко Бароні прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Буде-Глімта (3:1), а також оцінив серію післяматчевих пенальті, де сильніше були норвежці.

"Ми відчуваємо біль, тому що ми заслужили пройти далі, тому що команда провела неймовірний матч на прекрасному стадіоні з незвичайною енергією.

Ми грали добре, створювали моменти, були агресивні, пресингували високо, зупинили Буде-Глімт та мали багато можливостей забити. Мені сумно від того, як усе закінчилося, але я пишаюся командою і дякую вболівальникам, і можу тільки привітати всіх, включаючи тих, хто бив пенальті.

Очевидно, що коли справа доходить до пенальті, потрібно враховувати безліч факторів, включаючи гравців, які почуваються готовими пробити. Більшість із тих, хто їх бив, були нападниками, але ми не хочемо покладати на них вину, вони молоді гравці. Кастельянос — наш постійний пенальтист, і він сказав, що почував себе готовим. Зараз нам потрібно дати всім позитивну енергію та впевненість, тому що нам ще належить закінчити сезон у Серії А.

Нуну Тавареш плакав, і я намагався його втішити, стадіон скандував його ім'я. Він важливий гравець для нас, який явно переживає складну ситуацію із травмами. Він добре тренувався і почував себе готовим. Ми використали його енергію на лівому фланзі, і він зробив багато передач. Тепер нам слід оцінити його стан. Це було також розчаруванням, тому що нам довелося використовувати заміну саме тоді, коли нам потрібні були свіжі ноги.

Говорячи про гравців, коли всі кажуть, що було важко втриматися на ногах та контролювати м'яч, це неминуче мало ефект. Сказавши це, нам просто потрібно було трохи удачі, щоб довести справу до кінця. Ми створили багато моментів і так старанно працювали, що я не знаю чого ще я міг би бажати від гравців. Глядачі теж помітили, і вони були на ногах.

Після пенальті було боляче як психологічно, так і фізично, оскільки ми віддали все, що в нас було. Тепер потрібно негайно перезарядити батареї. Я сказав хлопцям після фінального свистка, що пишаюся ними, але пенальті непередбачувані. Я сказав їм перед грою, що нам потрібно зробити щось екстраординарне, і гра була саме такою", — наводить слова Барони Sky Sport Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лаціо — Буде-Глімт.