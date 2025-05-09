Ліга Європи

Хавбек "червоних дияволів" поділився своїми емоціями після виходу у фінал.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі у відповідь Ліги Європи проти Атлетіка (4:1), в якому він оформив дубль.

"Це було важко. Зрозуміло, відколи я тут, у мене були травми, невдачі, але я завжди зберігаю позитивний настрій і знаю, що має статися щось хороше, і я продовжував йти вперед.

Ми як би пережили бурю, а потім, очевидно, забивши перший гол і зробивши рахунок 1:1, ми трохи заспокоїлися.

Я просто хотів вийти на поле та вплинути на гру. Гра була напружена, коли я вийшов разом з іншими гравцями, тому я просто намагався заспокоїти гру.

Мій гол? Я перебував перед своїм півзахисником, тому в голові у мене було одне: "Якщо справа дійде до мене, першим торкнуся м'яча та проб'ю". Мені не треба було бити лівою ногою, але я просто намагався добре пробити, оскільки бачив, що суперник знаходиться досить далеко від воріт.

Для мене особисто, очевидно, це мої перші голи тут, на Олд Траффорд, тому це особливий вечір. Той, на який я чекав довгий час. Сьогодні для нас особливий момент і ми хочемо закінчити справу на високому рівні", — наводить слова Маунта прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Атлетік.