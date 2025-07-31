Ліга конференцій

Визначився наступний суперник для команди Руслана Ротаня у єврокубках.

Відбувся матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, за підсумками якого угорський Пакш пройшов словенський Марибор.

Гра у відповідь завершилася з рахунком 1:1. На гол словенців у виконанні Ісаака Чіпамби, угорці відповіли точним ударом Жолта Гарасті.

Таким чином, Пакш за сумою двох матчів (2:1) пройшов у третій раунд кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє проти житомирського Полісся, яке напередодні вибило Санту-Колому.

Матчі третього раунду відбору єврокубкового турніру відбудуться 7 та 14 серпня.

Раніше повідомлялося, що вперше за п'ять років не Динамо чи Шахтар з українських клубів пройшов раунд відбору єврокубків.