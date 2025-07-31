Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги конференцій, що відбувся 31 липня 2025 року.

Полісся у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій у гостях здобуло впевнену перемогу над андоррською Сантою-Коломою (4:1).

Команда Руслана Ротаня відкрила рахунок на четвертій хвилині зусиллями Богдана Михайліченка.

Потім на старті другого тайму команди обмінялися голами — на гол Олександра Філіппова, господарі поля відповіли влучним ударом Маріо Моурело дель Уерто за хвилину.

На 59 хвилині Полісся забило третій м'яч у ворота андоррців, автором якого став Олександр Андрієвський, а остаточну крапку у матчі поставив Микола Гайдучик на 77 хвилині.

Таким чином, Полісся за сумою двох матчів (5:3) пройшло у третій раунд кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє проти переможця пари Пакш – Марибор.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Санта-Колома — Полісся у рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Санта-Колома — Полісся 1:4 (перший матч – 2:1)

Голи: Моурело, 49 — Михайліченко, 4, Філіппов, 48, Андрієвський, 59, Гайдучик, 77.

Санта-Колома: Руїс — Креспо, Сан-Ніколас (Росс, 79), Давід Родрігес Лопес (Агарбі, 79), Сістеро — Архона (Гальєго, 79), Пуерто (Лопес, 56), Ремолінс (Феррейра, 56) — Моурело, Леон, Родрігес.

Полісся: Кудрик — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Караман (Йосефі, 46), Бабенко (Гонсалвеш, 85), Андрієвський (Таллес, 67) — Гуцуляк (Мельниченко, 84), Філіппов (Гайдучик, 75), Назаренко.

Попередження: Ремолінс, Сан-Ніколас, Архона, Руїс — Караман, Андрієвський, Бабенко, Йосефі.