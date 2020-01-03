Украина

Нападающий Осиека уверяет, что не вел переговоры с киевлянами.

Осиек ранее отклонил предложение Динамо по Мирко Маричу в размере 5 миллионов евро. Сам же нападающий утверждает, что киевляне не контактировали с ним, а он узнал об интересе Динамо из СМИ.

"Я ничего не знаю. Узнал об интересе Динамо ко мне из СМИ. Это большой клуб, но мы еще не контактировали. Как я и говорил, Осиек сам примет решение о моем будущем.

На данный момент я игрок Осиека и доволен этим. У нас есть цели и я думаю только о них. Нужно подготовиться к весенней части сезона, показать свои амбиции в чемпионате и Кубке", — приводит слова Марича Sportske Novosti.

24-летний нападающий в этом сезоне провел 23 поединка, в которых отметился 16 голами и 5 результативными передачами.

Отметим, что Динамо согласовало трансфер экс-нападающего Тамбова Бенито.