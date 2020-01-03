Украина

Селюк подтвердил переход нападающего в киевский клуб.

Бывший нападающий Тамбова Бенито должен в ближайшее время стать игроком Динамо.

Киевляне согласовали детали перехода нигерийского форварда на правах свободного агента и вскоре могут объявить о его подписании. Предполагается, что контракт новичка с "бело-синими" будет рассчитан на 3,5 года.

"Мой футболист Бенито, игрок сборной Нигерии, перешел в Динамо Киев – один из лучших клубов Украины.

Динамо Киев выбирает тщательно по одной причине: Суркис тратит свои деньги, а не чужие или какой-либо корпорации. В этом и есть большая разница", – подтвердил переход агент Дмитрий Селюк в комментарии Sport24.

В составе Тамбова Бенито провел 35 матчей, отличившись тремя голами и одним ассистом. Ранее 21-летний игрок также выступал в составе таких клубов, как Дняпро, Локомотив Ташкент и Саксан.

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