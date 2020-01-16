Украина

Нападающий Шахтера Станислав Библик до конца сезона пополнил Мариуполь.

Мариуполь и Шахтер согласовали аренду до конца сезона Станислава Библика — сообщил официальный сайт азовцев.

18-летний воспитанник академии Шахтера в прошлом сезоне провел 18 матчей (11 голов) за юношескую команду "горняков", а в текущем сезоне провел 3 матча.

Ранее сообщалось о том, что Мариуполь арендовал защитника Шахтера Даниила Сагуткина.

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