Украина 16 января 2020, 13:15 Мариуполь арендовал нападающего Шахтера Нападающий Шахтера Станислав Библик до конца сезона пополнил Мариуполь. Станислав Библик и Александр Бабич, фото ФК Мариуполь 16 января 2020, 13:15 Мариуполь и Шахтер согласовали аренду до конца сезона Станислава Библика — сообщил официальный сайт азовцев. 18-летний воспитанник академии Шахтера в прошлом сезоне провел 18 матчей (11 голов) за юношескую команду "горняков", а в текущем сезоне провел 3 матча. Ранее сообщалось о том, что Мариуполь арендовал защитника Шахтера Даниила Сагуткина. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Станислав Библик Команды Мариуполь Шахтер Источники ФК Мариуполь Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте