Украина

Тимур Чогадзе продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге.

Олимпик подписал контракт на полтора года с полузащитником Тимуром Чогадзе — сообщил официальный сайт донецкого клуба.

"В команде очень хорошая атмосфера, – поделился первыми впечатлениями от Олимпика Чогадзе. – Я уже со всеми познакомился, и одноклубники произвели на меня впечатление очень открытых и веселых людей. Не думаю, что у меня возникнут проблемы с адаптацией в коллективе. Сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие руководства, тренерского штаба и болельщиков".

21-летний фланговый полузащитник ранее играл за Сабуртало, Динамо Батуми, Торпедо Кутаиси и Рустави. В составе Олимпика Тимур будет выступать под номером 20.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.