Украина

Нападающий Олимпика поделился первыми впечатлениями после возвращения в команду.

Максим Дегтярев, вернувшийся из Десны, считает, что Олимпик сильно прибавил за то время, что он отсутствовал в команде.

"Олимпик для меня не чужой клуб, я здесь провел отличное время до перехода в Десну, поэтому я рад вернуться, – цитирует нападающего официальный сайт донецкого клуба. – Очень хочу помочь выполнить поставленную руководством и пробиться в первую шестерку. Если сравнивать с прошлым летом, то команда прибавила в организации игры и работе с мячом. С приходом на пост тренера Висенте Гомеса Олимпик стал выглядеть солиднее».

На сборе в Турции Олимпик запланировал 5 контрольных матчей, первый из которых, с румынским Виторулом, состоится в пятницу, 17 января.

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